Man blijft aangehouden voor geweld tegen agenten aan Jan De Laetplein

De 31-jarige man die werd opgepakt na een incident aan het Jan De Laetplein in Borgerhout, blijft aangehouden. Dat meldt het parket. Gisteren werden twee politie-inspecteurs geslagen en met projectielen bekogeld. “Er zijn ernstige aanwijzingen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan opzettelijke slagen en verwondingen aan agent en aan weerspannigheid in bende”, zegt het parket. De verdachte is reeds gekend bij het gerecht. “De juiste omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden maken volop voorwerp uit van verder onderzoek. Het is dan ook voorbarig om inhoudelijk enige uitspraken te doen.”