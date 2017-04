Man die dollemansrit op Meir maakte, blijft aangehouden

De man die twee weken geleden met z'n auto over de Meir raasde, blijft aangehouden.



Maar niet langer als terreurverdachte. Daar zijn onvoldoende bewijzen voor. Hij moet een maand langer in de cel blijven voor verboden wapenbezit. De Franse Tunesiër had messen en een gedemonteerde riot gun in de koffer van z'n wagen. Hij werd opgepakt, nadat hij tegen hoge snelheid over de Meir was gereden. En daar voetgangers in gevaar bracht. Het federaal parket gaf eerder al aan dat het niet zeker was dat de man terroristische motieven had.