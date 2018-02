Man die ex-vriendin met 26 messteken afmaakte, krijgt lichtere straf in beroep

Het Antwerpse hof van beroep heeft N.B. veroordeeld tot twintig jaar cel voor de moord op zijn ex-vriendin Irisleidi T. Hij had haar voor de ogen van hun kinderen met 26 messteken om het leven gebracht in hun woning aan de Eethuisstraat in Merksem.

In eerste aanleg had de man nog 24 jaar cel gekregen. Bij de behandeling in beroep had het openbaar ministerie al gezegd dat N.B. een lichtere straf mocht verwachten.

'Door het geknoei van onze wetgever kan ik nu slechts 20 jaar eisen, want sinds de tussenkomst van het Grondwettelijk Hof is dat de maximumstraf', had advocaat-generaal Alexandra Van Kelst toen gezegd.

Of het hof van beroep het met haar eens is dat twintig jaar cel de maximumstraf is voor een gecorrectionaliseerde moord, is echter niet duidelijk. Er werd namelijk in het arrest met geen woord gerept over de reden van de strafvermindering.

Sinds het Grondwettelijk Hof eind vorig jaar de assisenhervorming van minister van Justitie Koen Geens (CD&V ) naar de prullenbak had verwezen, bestaat er veel onduidelijkheid over de maximumstraf voor gecorrectionaliseerde moordzaken. Is het twintig jaar? Dertig jaar?

'Het hof van beroep heeft op een verstandige manier de hete aardappel ontweken. Door twintig jaar cel op te leggen, heeft men op veilig gespeeld, want het is sowieso een wettige straf. Het is evident dat die beslissing beïnvloed werd door de rechtsonzekerheid die er nu heerst en die gecreëerd werd door het wetgevende knoeiwerk van de minister van Justitie. Maar het cadeautje dat N.B. dankzij dat knoeiwerk kreeg, is wel een kaakslag voor mijn cliënten', zegt advocaat Kris Luyckx, die voor de nabestaanden van Irisleidi T. optreedt.

De ministerraad heeft op 30 januari een verzoekschrift neergelegd bij het Grondwettelijk Hof, waarin meer duidelijkheid wordt gevraagd over de maximumstraf die de correctionele rechtbank kan opleggen voor moord en doodslag.

