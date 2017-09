Man die fiets wilde stelen op heterdaad betrapt

Aan de Lodewijk Van Berckenlaan probeerde een man zaterdagavond een fiets te stelen. Een getuige had het gezien en liet de politie komen. Wanneer de interventieploeg ter plaatse kwam, vernamen ze dat de verdachte in de richting van de Valkenputstraat was gewandeld zonder fiets. De verdachte werd opgemerkt en staande gehouden. De politie ging ook eens kijken bij de fietsen waar de man zich had opgehouden. Daar was inderdaad te zien dat een fietsslot al gedeeltelijk was doorgesneden. De verdachte die de fiets probeerde te stelen is 27 jaar. Hij is overgebracht naar de celgevangenis aan de Noorderlaan.