Man die gevonden werd in de buurt van luchthaven Deurne wellicht omgekomen door vrieskou

Vlakbij de luchthaven van Deurne, is vanmorgen het lichaam van een man aangetroffen op straat. Het ziet ernaar uit dat de man dakloos was en omkwam door de vrieskou.



Aanvankelijk was daar nog onduidelijkheid over, omdat de man kleine verwondingen had. Het labo en de cel agressie van de federale gerechtelijke politie kwamen daarom ter plaatse. Maar ze vonden uiteindelijk geen aanwijzingen voor crimineel opzet. Een autopsie moet nu meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. De man, een Roemeen van 54, had een sleutelbos bij zich, maar het is niet duidelijk van welke woning. Alles wijst erop dat hij is doodgevroren.

(foto GvA - Jan Van de Perre)