Man die geweld gebruikte bij arrestatie, krijgt werkstraf van 200 uur

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Karim A. uit Borgerhout veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur, omdat hij vorig jaar geweld had gebruikt tegen de politie.

Een kompaan die zijn arrestatie probeerde te belemmeren, kreeg een werkstraf van 100 uur. Twee andere beklaagden werden vrijgesproken. De broer van Karim A. had op 10 september 2017 naar de politie gebeld, omdat de beklaagde onder invloed was en problemen veroorzaakte. Toen een ploeg aan de woning in de Zendelingenstraat arriveerde, was Karim A. daar niet van gediend. Hij stelde zich agressief op en ging neus aan neus staan met één van de agenten. Toen de politie hem in de boeien wilde slaan, verzette hij zich hevig en riep hij naar de agenten dat ze 'met hun poten van zijn lijf moesten blijven'.

Karim A. kon zich bevrijden, gaf één van de inspecteurs een vuistslag en ging lopen. Er volgde een kat-en-muisspel met de politie, waarbij Karim A. hulp kreeg van omstaanders. Zij versperden agenten de weg en één van hen nam zelfs een inspecteur in een houdgreep zodat Karim A. kon wegkomen. Hij vluchtte uiteindelijk de woning van een vriend binnen, waar hij door een snelleresponsteam gearresteerd werd.