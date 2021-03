Man die helikopter kaapte om zijn vrouw uit de gevangneis te bevrijden, riskeert 4 jaar cel

De vroegere zaakvoerder (75) van het intussen failliete café 't Keteltje in het Antwerpse Schipperskwartier is veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel voor het openhouden van een 'huis van ontucht' en mensenhandel. Zijn zoon en medezaakvoerder (32) kreeg drie jaar cel met uitstel. De rechtbank verklaarde een illegaal vermogen van 175.000 euro verbeurd en legde hen een verbod van tien jaar op om een drankgelegenheid uit te baten. 't Keteltje was een alom gekende ontmoetingsplaats voor Nigeriaanse sekswerkers en oudere blanke mannen. De vrouwen werden met valse voorwendsels uit Nigeria gehaald en dan in de prostitutie gedwongen. Omdat ze geen papieren hadden, konden ze geen vitrine huren en zochten ze naar cliënteel in het café in de Oudemansstraat. Prostituees en klanten verklaarden dat er in verdoken hoekjes en in de toiletten 'hand- en blowjobs' werden gegeven voor 20 euro. Boven het café was ook een afwerkruimte. De seksuele contacten werden oogluikend toegelaten, zolang de klant maar drank bleef bestellen. Als de klant trakteerde, moesten de meisjes ook altijd het duurste van de kaart bestellen, dat was de regel. Het café kon enkel blijven bestaan dankzij de aanwezigheid van de sekswerkers, die de omzet mee draaiende hielden. De afgelopen twintig jaar nam 't Keteltje een centrale plaats in bij onderzoeken naar mensenhandel. De zaakvoerders werden meermaals door het stadsbestuur op het matje geroepen, maar in de praktijk veranderde er niets. Zij erkenden bij de behandeling van de zaak in februari dat 't Keteltje van een gezellig volkscafé tot een huis van ontucht was geworden. Ze beweerden dat ze nooit prostitutie hadden toegelaten, maar dat het in de praktijk toch gebeurde. Behalve de uitbaters werden ook twee barmannen veroordeeld tot 30 maanden cel met uitstel en een beroepsverbod van vijf jaar. Een vaste klant, die meisjes naar het café bracht en een afwerkplaats ter beschikking stelde, kreeg een jaar cel met uitstel. Zijn auto en een illegaal vermogen van 200 euro werden verbeurdverklaard. De pandeigenaar, die niet wist wat er in het café allemaal gebeurde, werd vrijgesproken.