Man die in winkel op voedingswaren hoestte krijgt 1 jaar cel

In Antwerpen is vandaag een 21-jarige man tot een jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld omdat hij in volle coronacrisis in een supermarkt in Mortsel bewust hoestte in een geopende frigo met voedingswaren.

De man plaatste nadien zelf een filmpje van het gebeuren op TikTok, met de commentaar 'oeps, drie jaar binnen met die coronashit' erbij. De strafmaat voor de 'coronahoester' is dezelfde als voor de 44-jarige man die eerder op vandaag werd veroordeeld voor het spuwen naar politieagenten, al ging het daar om een straf met uitstel omdat er nog sprake was van een blanco strafblad.

De 21-jarige hoester bevond zich echter al in staat van herhaling. Zijn advocaat had tijdens de pleidooien geopperd dat de tenlastelegging van 'het mengen van dodelijke of schadelijke stoffen onder voedingsmiddelen' overdreven was omdat de man nooit symptomen van COVID-19 had vertoond en niet getest was, maar daar ging de rechter dus niet op in.