Man die jongen te hulp snelt zelf aangevallen door 5 jongeren: "Rake klappen op hoofd toen hij op grond lag"

Op Facebook circuleert er een oproep naar getuigen van een vechtpartij. Gedeeld door de zoon van een man die lelijk is toegetakeld door vijf jongeren. De man was zelf een jongen te hulp gesneld die door de vijf jongeren van rond de 15 jaar werd aangevallen. "Deze jongen heeft uit het niets 3 rake klappen in het aangezicht gekregen. ze wilden zijn step afpakken, daarna is hij op de grond gekatapulteerd en even blijven liggen. Hij had duidelijk veel pijn."

Toen de man de jongeren op hun gedrag aansprak, werd hij dus zelf aangevallen. "Een van de jongens heeft een uithaal gedaan. Ze zijn samen op de grond beland, dit zagen de andere jongeren als de perfecte kans om mijn vader een paar rake klappen op het hoofd te geven."

Omstaanders kwamen niet tussen, maar belden wel de hulpdiensten. Het slachtoffer had ernstige verwondingen. "Zijn enkel is zwaar gebroken en zal volgende week geopereerd moeten worden."

De man doet nu een oproep naar getuigen. "Omstaanders of mensen die iets hebben gezien van deze feiten mogen mij altijd contacteren en zullen in alle discretie hun deel van het verhaal mogen vertellen. getuigen mag ook als ze dit wensen."

De Antwerpse politie heeft een pv opgesteld en onderzoekt de zaak.