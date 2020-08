Man die met aanslag op Hof van Beroep gedreigd had, is opgepakt

De politie heeft een man kunnen oppakken die vorige week ernstige bedreigingen had geuit aan het adres van het Antwerpse hof van beroep. De man zit in de cel.

Vorige week donderdag had hij per mail gedreigd met een aanslag. Uit voorzorg werden het hof van beroep en ook de aangrenzende gebouwen volledig ontruimd. Het onderzoek leidde al snel naar een man van 54 uit het Vlaams-Brabantse Geetbets. Hij werd vrijdag al opgepakt. En zijn voorlopige hechtenis is nu verlengd met een maand.