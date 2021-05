Nieuws Man die Van Ranst bedreigde opgepakt op kerkhof Brasschaat

In Brasschaat is dinsdagnacht een 50-jarige man opgepakt omdat hij bedreigingen had geuit aan het adres van viroloog Marc Van Ranst. De politie vatte de Waaslander op het kerkhof waar zijn moeder begraven ligt.