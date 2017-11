Man die verdacht wordt van agressie tegen politie onder voorwaarden vrijgelaten

Een man van 20 die verdacht wordt van agressie tegen politie op de Turnhoutsebaan, is onder voorwaarden vrijgelaten.

Begin september wilde de politie een op de Turnhoutse-baan een vrouw controleren die heel gevaarlijk aan het rijden was. De inspecteurs werden toen belaagd. Een man van 20 wordt ervan verdacht een van de agenten een harde trap in het kruis te hebben gegeven en ook met een projectiel te hebben gegooid. Hijzelf ontkent dat. De raadkamer wilde hem in oktober al voorwaardelijk vrijlaten, maar het parket tekende toen beroep aan. De kamer van inbeschuldiging-stelling moest er dan over oordelen en de man wordt toch vrijgelaten. Al heeft hij een avondklok en mag hij geen contact hebben met andere verdachten of zich op de Turnhoutsebaan vertonen.