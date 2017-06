Man die verdacht wordt van foltering van 13-jarige, blijft aangehouden

De Mechelaar van 20, die verdacht wordt van de foltering van een jongen van 13 uit Ranst blijft aangehouden. Deze week ontstond er grote verontwaardiging over de beelden van dat geweld die op sociale media circuleerden. 

De verdachte verscheen vanmorgen voor de Antwerpse raadkamer. Z'n advocate wilde niet reageren na de beslissing. De man wordt niet enkel verdacht van foltering, maar ook van slagen en verwondingen. Op een filmpje was te zien hoe een jongen van dertien gewelddadig wordt aangepakt aan het kanaal in Ranst. Twee jongeren knijpen z'n halsslagader toe. De jongen verliest het bewustzijn en krijgt ook nog een klap. Ten slotte wordt hij in het water geduwd. Twee minderjarigen die ook betrokken waren bij de feiten zijn eerder al in een gesloten instelling geplaatst.