Man gewond na ongeval met vluchtmisdrijf

In Borgerhout is een man omvergereden volgens getuigen door een chauffeur die een ballon in de mond had en dus mogelijk lachgas aan het gebruiken was. Het slachtoffer van 47 liep verschillende verwondingen op.

De chauffeur reed volgens de getuigen veel te snel en kwam verderop ook tegen een paaltje terecht. Afgelopen weekend betrapte de politie in Antwerpen ook al verschillende jonge chauffeurs die lachgas aan het gebruiken waren achter het stuur. Ook toen was één van hen tegen een paaltje gereden. De politie nam verschillende flessen lachgas in beslag en schreef boetes uit voor het sluikstorten van ballonnen.

(foto Pixabay)