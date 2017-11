Man in been geschoten in Wilrijk

In het Antwerpse district Wilrijk heeft zaterdagavond een schietincident plaatsgevonden met een gewonde tot gevolg. Dat zegt de Antwerpse lokale politie. Er zouden meerdere schoten gevallen zijn, maar het slachtoffer liep alleen een wonde in het been op. De daders blijven voorlopig op te sporen. De schietpartij vond plaats op de Boomsesteenweg, de parallelweg naast de A12, ter hoogte van het viaduct van Wilrijk. Over de aanleiding is nog niets bekend. De federale politie heeft intussen het onderzoek naar de feiten overgenomen.