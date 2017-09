In Malle is vandaag een man levensgevaarlijk gewond geraakt toen een schuur instortte in de Eikendreef. Dat zegt de lokale politie van de zone Voorkempen. Het slachtoffer raakte bedolven onder het puin en werd in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd. De oorzaak van de instorting is nog niet bekend en wordt nog verder onderzocht.