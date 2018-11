Bij de opbouw van Winter in Antwerpen is vanmiddag een ploegleider levensgevaarlijk gewond geraakt.



De man van 46 is van de tent op de Groenplaats gevallen, vanop zo'n twaalf meter hoogte. Hij werkte voor een onderaannemer, de tentenbouwer BHV. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Het slachoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Z'n collega's werden ter plaatse opgevangen.