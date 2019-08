Een 42-jarige man is in levensgevaar nadat hij gisteravond met zijn bromfiets viel aan de Kioskplaats in Hoboken. Hoe het ongeval precies gebeurde, is nog onduidelijk. Er kwamen meteen twee ziekenwagens en een medisch team ter plaatse. De bestuurder werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Een andere opzittende kwam er vanaf met lichte verwondingen.