Man in levensgevaar na zwaar geval van verkeersagressie

De politie heeft gisteren meerdere oproepen gekregen van getuigen over een zware vechtpartij in de Camille Huysmanslaan in Antwerpen. De aanleiding was mogelijk een banale verkeersovertreding. Twee bestuurders stapten uit hun wagen. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de ene bestuurder de andere een vuistslag gaf, waardoor de man op de grond viel. Verschillende getuigen probeerden de aanvaller dan tegen te houden, maar die bleef maar stampen op het hoofd van het slachtoffer, een 24-jarige Spanjaard die in Antwerpen woont. Die was wellicht al na de eerst slag buiten bewustzijn. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeert nog altijd in levengevaar.

De verdachte, een 23-jarige Turk die ook in Antwerpen woont, is deze middag voorgeleid door de onderzoeksrechter en is aanhouden.