7 uur ziek op de tram zonder dat iemand ingrijpt

Gistermiddag is een man onwel geworden op tram 24. Hij werd gereanimeerd door brandweermensen die in de buurt waren. Hij zat blijkbaar al urenlang levensloos op zijn stoel.

Een passagier had opgemerkt dat een man achteraan op de tram er ziek uitzag. De chauffeur verwittigde onmiddellijk de dispatch van De Lijn met een noodoproep, die de medische diensten verwittigde. Lijncontroleurs in de buurt, die de oproep hadden gehoord, gingen meteen hulp bieden. Brandweerlui die net achter de tram reden, zagen de commotie en ook zij schoten ogenblikkelijk te hulp en startten de reanimatie.

Toen de medische diensten ter plaatse kwamen, namen ze over en reanimeerden het slachtoffer in de ziekenwagen, waarna de 27-jarige man naar het Middelheimziekenhuis werd gebracht. Hij verkeerde in levensgevaar. Verder onderzoek, onder meer van de camerabeelden, bracht aan het licht dat de man al 's morgensvroeg iets na 7 uur op de tram was gestapt en in de achterste stoel plaatsnam. Vrijwel meteen leek hij in een diepe slaap te vallen en niets aan zijn houding deed anders vermoeden. Op de beelden is duidelijk te zien dat verscheidene reizigers de man opmerkten, maar er wellicht van uitgingen dat hij sliep.