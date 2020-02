Man kan zich dodelijke slagen aan vriendin niet meer herinneren

Het openbaar ministerie heeft vandaag vijf jaar cel, deels met uitstel, gevorderd voor Ronny V.C. uit Kapellen. Zijn vriendin was drie jaar geleden gestorven door de slagen die hij haar had toegebracht. De veertiger zegt zich de feiten niet meer te kunnen herinneren, omdat hij te veel gedronken had.

Ronny V.C. en Mieke O. woonden samen boven een café in Merksem. Beiden waren regelmatige drinkers en maakten ook vaak ruzie. De uitbater van het café had op 20 augustus 2017 rond 5.30 uur tumult en geroep van het slachtoffer gehoord. Hij belde naar de beklaagde met de vraag om wat stiller te zijn, waarna het opnieuw rustig was geworden. Toen de beklaagde om 10 uur opstond, lag Mieke O. naast het bed op de grond. Hij vond dat niet zo ongewoon en ging in de woonkamer computerspelletjes spelen. Toen zijn vriendin om 13 uur nog altijd niet uit de slaapkamer was gekomen, ging hij opnieuw kijken. Ze lag nog altijd op de grond. Hij verwittigde de hulpdiensten, maar zij konden alleen nog maar haar dood vaststellen. De wetsdokter trof op haar hele lichaam recente kneuzingen aan. Meervoudig stomp geweld op haar hoofd, borst en romp was haar fataal geworden. Het slachtoffer was bovendien al verzwakt door longkanker en een beschadigde lever, wat had meegespeeld bij haar overlijden.

Ronny V.C. zei dat hij die nacht tot 2 uur op café was geweest en dat hij veel had gedronken. Het slachtoffer lag al in bed, toen hij thuiskwam. Ze was rond 5.30 uur wakker geworden en was beginnen roepen. Hij ontkende eerst dat hij haar geslagen had. Later vertelde hij dat hij haar misschien wel bij de armen had gegrepen. Na een test met de polygraaf, waaruit bleek dat hij leugenachtige reacties vertoonde, gaf hij toe dat hij haar geslagen had. Op de zitting verklaarde hij het zich niet meer te kunnen herinneren. 'Ik heb haar vroeger wel eens af en toe geslagen, maar ik heb geen idee of dat ook die nacht is gebeurd. Ik had te veel gedronken, het spijt me.' Ronny V.C. werkt intussen en heeft zijn alcoholprobleem onder controle. De nabestaanden van het slachtoffer eisen een schadevergoeding. Vonnis op 2 maart.