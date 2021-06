Chronische pijn is een nieuwe epidemie aan het worden in onze maatschappij. Dat zegt huisarts bij Geneeskunde voor het Volk Leen Vermeulen. De dokter krijgt zoveel patiënten met pijnklachten over de vloer dat ze er een boek over uitbrengt: 'Je pijn te lijf'. Een heel toegankelijk boek over waar de pijn vandaan komt en hoe je ermee om kan gaan.