Man krijgt 12 jaar cel voor moordpoging na ruzie over boete

Het Antwerpse hof van beroep heeft Salah H. uit Antwerpen veroordeeld tot twaalf jaar cel voor de moordpoging op Yasen H. Hij had hem na een ruzie over een boete een zestal messteken gegeven. In eerste aanleg kreeg de beklaagde negen jaar cel.

Het slachtoffer had drie messteken in de onderbuik gekregen, waardoor zijn darmen uitpuilden, en dan nog drie messteken in zijn bovenbeen, bovenrug en linkerschouder.

De beklaagde vertelde de politie dat ze hadden ruzie gekregen over een boete die ze moesten betalen voor een ongeval met een huurwagen. Ze besloten dan om de ruzie uit te vechten.

Salah H. ontkende dat hij Yasen H. wilde doden, maar dat vond het hof ongeloofwaardig.

Foto: Belga