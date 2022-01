Man kritiek na brand, mogelijk iets fout gegaan tijdens productie drugs

In Deurne is maandagavond een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een brand in zijn woning. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar er was mogelijk sprake van kleinschalige productie van synthetische drugs in het pand. Volgens Gazet Van Antwerpen werd de bewoner al eerder veroordeeld voor de productie van synthetische drugs en brak er ook al eerder brand uit in zijn woning. Ditmaal raakte de man ook ernstig gewond, onder meer aan het aangezicht. Het Antwerpse parket stelt dat het gerechtelijk labo ter plaatse komt om de nodige vaststellingen te doen en uitsluitsel te bieden over de vermeende drugsproductie.