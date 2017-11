Aan Scheldeken in Antwerpen, vlakbij de Voetgangerstunnel is dat, is deze namiddag een man van een dak gevallen.

Dat gebeurde iets voor half vier. De politie kwam ter plaatse om het ongeval te onderzoeken. Alles wijst erop dat de man van 59 aan het dak aan het werken was, en daarbij ten val is gekomen. De man is in zeer kritieke toestand overgebracht naar het UZA.