Man laat zich opsluiten in Stadsfeestzaal, maar kan geen buit maken

Het gokschandaal bij de Antwerpse politie dijt uit. De Kansspelcommissie die sinds enkele weken onderzoek voert naar een dertigtal agenten die online aan het gokken gingen, is geschrokken van de omvang van het gokken. Sommige agenten hebben aanzienlijke bedragen ingezet, tot meer dan een gemiddeld maandloon. Er rijzen dus vragen over de herkomst van al dat geld. Bovendien zou het probleem zich ook in andere korpsen voordoen. Het is dus geen typisch Antwerps probleem.