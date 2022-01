Man met dubbel levenslang rijverbod onder invloed achter het stuur betrapt

Het drugsondersteuningsteam merkte vrijdagavond tijdens toezicht op de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken een man op in een huurvoertuig. Omdat er vermoedens waren dat de man zich inliet met het verkopen van verdovende middelen werd hij gevolgd tot in Hemiksem. Daar kon het team inderdaad een drugsdeal vaststellen. De klant bevestigde tegenover de politie dat hij cocaïne had aangekocht.

De vermoedelijke dealer werd gevolgd tot in de VII-de Olympiadelaan. Wanneer de inspecteurs willen overgaan tot een controle, probeerde de man via het voetpad weg te rijden om aan de politie te ontsnappen. Na een korte achtervolging kon hij gevat worden in de Abdijstraat. Onderweg had hij iets uit het raam gegooid. Dit werd gerecupereerd, het pakje bevatte 20 verkoopshoeveelheiden cocaïne. De man had ook 490 euro op zak.

De verdachte (21) bleek ondanks zijn jonge leeftijd al te zijn veroordeeld tot 2 levenslange rijverboden. Er werd een speekseltest afgenomen, waaruit bleek dat de man opnieuw onder invloed was van drugs terwijl hij met de wagen reed. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter die besliste om hem aan te houden.