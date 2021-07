Klanten achtervolgen gewapende overvaller

Zaterdag is een winkel aan Klapdorp overvallen. De verdachte kwam gewapend met een mes de zaak binnen en eiste de inhoud van de kassa. Toen de overvaller naar buiten liep, sloegen verschillende getuigen alarm. Enkelen gingen de verdachte te voet achterna. Tijdens zijn vlucht nam de verdachte opnieuw zijn mes en bedreigde ook zijn achtervolgers. Wat verderop kon de politie de verdachte tegenhouden en arresteren. Het mes en het geld dat de verdachte had meegenomen, is bij hem gevonden. Het lab kwam ter plaatse om in de winkel naar sporen te zoeken. De man van 37 jaar is geen onbekende bij het gerecht. hij wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.