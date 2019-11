Een man die een schotwonde opliep is gisteren op eigen kracht naar het ziekenhuis gegaan. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De man werd - naar eigen zeggen - beschoten in de Karel Geertsstraat. Hij ging nog zelf nog naar het Stuivenbergziekenhuis. Hij was ernstig gewond, maar niet in levensgevaar. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart

(Bron : HLN - foto : Google Street View)