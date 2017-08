Vanochtend is in de Braamstraat in Schoten een man neergeschoten. Hij werd geraakt in het been.

De man was aan het wandelen met zijn hond. Er wordt nu met man en macht gezocht naar de daders, het park Van Schoten is tijdelijk afgesloten. Ook de politieheli vliegt rond op zoek naar de dader(s). De toestand van het slachtoffer is nog niet geweten. Het gaat om een man van 29 jaar.

Naar aanleiding van de schietpartij in de Braamstraat, laat de gemeente Schoten via een Twitterbericht weten dat de inwoners van Schoten geen speciale maatregelen moeten nemen.