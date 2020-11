In Kontich is een man gewond geraakt bij een steekpartij. Veel is er nog niet over bekend.

De feiten gebeurden gisteravond op de Mechelsesteenweg. Het slachtoffer kreeg de eerste zorgen toegediend en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie van de zonde Hekla is een onderzoek gestart, maar veel wordt er niet over vrijgegeven.

(bron GvA - foto Google Street View)