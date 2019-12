Man neergestoken op Linkeroever, politie zoekt dader

Een 45-jarige man is vanmiddag neergestoken op Linkeroever. Dat gebeurde in de trappenhal van een appartement in de Halewijnlaan.

Na de messteek sprak het slachtoffer in de buurt een team van de wijkwerking aan. Hij gaf ook een beschrijving van de dader, die na zijn aanval wegvluchtte. De politie doet nazicht in de buurt. Over de aanleiding van de steekpartij is nog geen duidelijkheid. De verwondingen van het slachtoffer zouden meevallen.

(Foto: © Google Street View)