Man op step in levensgevaar na aanrijding met bus in Carnotstraat

Dit weekend organiseerde het wijkteam van de Stuivenbergwijk zowel op zaterdag als op zondag een actie tegen allerhande vormen van overlast. Op zaterdag wilde het team een man controleren die reed op een dure elektrische plooifiets. Hij vluchtte weg voor de politie. Kort nadien werd de fiets opnieuw aangetroffen, maar werd hij door iemand anders bereden. Daarop werd de fiets in beslag genomen. De echte eigenaar werd achterhaald door de politie. Een andere elektrische fiets werd gerecupereerd met dank aan de ingebouwde gps. De fiets werd gerecupereerd en werd terugbezorgd aan de winkel in Mechelen waaruit hij werd gestolen. De man die in het bezit was van de fiets verklaarde dat hij voor het model, met een aankoopwaarde van 5 000 euro, 700 euro had betaald. Dat leverde hem een pv voor heling op. Enkele voertuigen werden onderschept omdat ze aan hoge snelheden door de zone 30 reden. Telkens werd een boete uitgeschreven. In de Handelstraat reed een bestuurder aan hoge snelheid zigzaggend door de straat. Het voertuig werd aan de kant gezet. De man was hier absoluut niet mee gediend en weigerde alle medewerking terwijl hij de politiemensen de huid volschold. Er werd beslist om hem aan te houden voor het verstoren van de openbare orde, iets waartegen hij zich hevig verzette, onder meer door te trappen en te spuwen naar de politie. In zijn wagen werden enkele lege en volle blikjes bier aangetroffen. Omdat de man ook in de cel niet kalmeerde werd beslist om hem te laten controleren door een dokter. Ondanks een tussenkomst van het snelleresponsteam bleef de man agressief en spuwde hij opnieuw naar de politie en het medisch personeel. De man werd met behulp van kalmeringsmiddelen tot rust gebracht, maar toen hij ontwaakte werd hij opnieuw agressief tegen het medisch personeel. Er werden meerdere pv's opgesteld en er werd beslist om de agressieveling voor te leiden bij de onderzoeksrechter. Tot slot werd ook zijn rijbewijs ingetrokken vanwege het rijden onder invloed van alcohol. Op zondag onderschepte hetzelfde team twee sluikstorters toen zij uit hun wagen stapten en een kookpot en een kartonnen doos achterlieten in de Handelsteeg. Ook deze mannen waren niet gediend door het politie-optreden. Ze kregen een boete en mochten hun afval terug meenemen. Een winkel in de Gasstraat gecontroleerd. Hoewel de winkel officieel gesloten was, werd de winkel gebruikt als café en werden er een tiental mensen aangetroffen. Gezien er een heleboel vergunningen ontbraken werd de 'winkel' gesloten. Verder werden er twee foutparkeerders beboet, samen met nog een bestuurder die aan hoge snelheid door de zone 30 scheurde.