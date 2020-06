Goedeavond, Het is nog altijd veel te lang wachten op de uitslag van een coronatest. Soms zelfs tot vijf dagen. En dat ondermijnt de hele strategie van contactopsporing. Dat zegt epidemioloog, Pierre Van Damme. Bovendien besmet of niet, de patiënt in kwestie kan niet naar het werk of naar school. Van Damme dringt er dan ook op aan om het testen te versnellen. Anders zullen we ook te laat ingrijpen bij een nieuwe opflakkering van het virus.