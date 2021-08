Man overleden na duw tijdens banale caféruzie

In Antwerpen zal u voorlopig niet naar de markt kunnen gaan voor een coronavaccin, in tegenstelling tot in Brussel. Vaccinoloog Pierre Van Damme opperde gisteren nog in ons nieuws om dat ook bij ons te doen. In Antwerpen wordt er wel in de wijken gevaccineerd en dat werkt beter dan het systeem in Brussel, zegt het stadsbestuur. De stad is wel van plan om meer jongeren over de streep te trekken via de sportclubs.