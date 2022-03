Man overleden na korte, hevige woningbrand in Deurne

In Deurne is donderdagochtend een dode gevallen bij een woningbrand. Dat bevestigt de lokale politie. Vermoedelijk gaat het om de enige bewoner van het pand, maar de wetsdokter moet dat nog bevestigen.

De brand woedde volgens de brandweer hevig, maar kon wel snel worden geblust. De hulpdiensten werden omstreeks 05.30 uur op de hoogte gebracht van een brand in de Seraphin De Grootestraat. 'Bij aankomst van onze mensen was de brand al uitslaand aan beide zijden van de woning', zegt Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen. 'Het ging dus om een hevige brand. We zijn meteen naar binnen gegaan en het vuur was snel onder controle, waarna tot ventilatie kon worden overgegaan. Er is toen ook een slachtoffer gevonden en naar buiten gebracht.'

Het slachtoffer overleefde de brand niet. De doodsoorzaak en de oorzaak van de brand worden nog onderzocht, maar voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat er sprake zou zijn van kwaad opzet.

Foto GVA/BFM