In de Van Praetlei in Merksem is een 76-jarige man overleden na een val in de beerput van zijn woning.

De vrouw van de man vond zijn lichaam. Zij verwittigde de hulpdiensten. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is op dit moment nog onduidelijk. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse om de zaak te onderzoeken.

(Foto: © Google Street View)