Man raakt niet in rechtbank

Een 53-jarige Wilrijkenaar zit al drie weken vast in de cel omdat er onvoldoende personeel was voor gevangenentransport. De man zit in de gevangenis in de Begijnenstraat en had al drie keer moeten voorkomen voor de politierechtbank in Dendermonde. Maar dat is telkens uitgesteld omdat er onvoldoende personeel was om de man naar Dendermonde te brengen. De politierechter wil de man zeker niet vrijlaten voor hij hem gesproken heeft. Bij het gevangeniswezen hopen ze dat een gesprek met de politie soelaas kan bieden. En dat andere korpsen de ritten dan eventueel zouden kunnen overnemen.

Foto: Belga