Man riskeert 7 jaar cel voor steekpartij

Een 60-jarige Nederlander uit Antwerpen is maandag vrijgesproken voor het respectievelijk aanranden en verkrachten van twee escortdames. De list die hij gebruikte - de belofte om hen na afloop te betalen - was volgens de rechtbank onvoldoende om te kunnen zeggen dat er geen geldige toestemming was voor de seksuele contacten. Hij kreeg wel zes maanden cel met uitstel, omdat hij de vrouwen had opgesloten. Een van de escortdames had op 25 september 2020 rond 11 uur de politie verwittigd dat de beklaagde haar samen met een collega had opgesloten. Toen de politie ter plaatse kwam, weigerde hij aanvankelijk de deur te openen. Pas toen er gedreigd werd de deur in te trappen, liet hij de politie binnen. De zestiger verklaarde dat hij de vorige avond twee escortdames had ingehuurd en dat er een betalingsgeschil was ontstaan. Hij moest hen 3.300 euro, maar had zoveel geld niet willen uitgeven. Door zijn cocaïnegebruik was het allemaal wat uit de hand gelopen. Hij beloofde hen te betalen, van zo gauw zijn bank open ging. De escortdames vertelden de politie dat ze hem aan het begin van de avond al duidelijk hadden gemaakt hoeveel het hem ging kosten. Ze wilden ook op voorhand betaald worden, maar hij had zoveel geld niet in huis. De beklaagde had hen verteld dat hij een professor was en beloofde dat hij de volgende ochtend naar de bank zou gaan. Hij toonde zich ook gekwetst dat ze hem niet vertrouwden. De escortdames hadden ingestemd met een latere betaling, maar ook de volgende ochtend kwam hij met excuses en had hij hen zelfs opgesloten. Volgens de procureur was de beklaagde nooit van plan te betalen. Er stond onvoldoende geld op zijn rekening en hij zat in schuldbemiddeling. Bij de sekssite Red Lights was hij gekend als wanbetaler. 'De slachtoffers zouden nooit met de seksuele contacten hebben ingestemd als ze op voorhand wisten dat hij niet ging betalen. Daarom is hier dan ook sprake van aanranding en verkrachting door middel van een list', zei de procureur vorige maand bij de behandeling van de zaak. De verdediging had toen voor alle feiten de vrijspraak gevraagd en de rechtbank ging daar deels in mee. 'Hij gebruikte de list van een aangekondigde betaling om met beide escortdames de nacht te kunnen doorbrengen, maar deze list is onvoldoende om te kunnen zeggen dat er geen geldige toestemming was. De slachtoffers werden immers niet verschalkt door zijn belofte tot betalen. Ze hadden vertrouwen in de beklaagde en daarom hebben ze de seksuele handelingen gesteld vooraleer er sprake was van een betaling', klinkt het in het vonnis. De Nederlander werd vrijgesproken voor verkrachting en aanranding. Voor het opsluiten van de escortdames werd hij wel veroordeeld, tot zes maanden cel met uitstel en een effectieve boete van 800 euro.Foto Belga