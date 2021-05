Man riskeert celstraf voor niet helpen van zwaar toegetakelde huisgenoot

Het openbaar ministerie heeft vijftien maanden cel gevorderd voor Sven D.B. uit Antwerpen, die vervolgd wordt voor schuldig verzuim. Hij had twee jaar geleden zijn zwaar toegetakelde huisgenoot aangetroffen, maar had niet meteen hulp ingeroepen. Toen hij dat uiteindelijk wel deed, was het slachtoffer al overleden.

Sven D.B. had op 30 september 2019 rond 23.30 uur naar de hulpdiensten gebeld met de melding dat hij zijn huisgenoot Luc H. dood had aangetroffen in hun woning. De man bleek al minstens 24 uur dood. Hij had niet alleen een flink pak slaag gekregen, met fracturen aan de neus, oogkas en ribben tot gevolg, maar werd ook gewurgd en gestoken in de hals. Die verwondingen in combinatie met amfetaminegebruik en een verzwakte hartspier hadden tot zijn dood geleid.

Het slachtoffer was op 28 september nog op camerabeelden van zijn straat te zien, daarna niet meer. Sven D.B. kwam de dagen erna meermaals in beeld op weg van en naar zijn woning. De speurders vonden het dan ook vreemd dat hij pas op 30 september de hulpdiensten had verwittigd.

Sven D.B. werd aangehouden wegens doodslag en zat vijftien maanden in voorhechtenis. Hij verklaarde niets met de dood van het slachtoffer te maken te hebben. 'Het onderzoek heeft het tegendeel niet kunnen aantonen en daarom wordt hij alleen vervolgd voor schuldig verzuim. Hij was lange tijd in het gezelschap van het slachtoffer en moet aan zijn verwondingen gezien hebben dat hij dringend medische hulp nodig had', stelde de procureur.

Sven D.B. vertelde de rechtbank dat hij zodanig onder invloed was van drank en drugs dat hij zich niets meer kon herinneren van de dagen voorafgaand aan zijn noodoproep. 'Ik weet alleen nog dat toen ik die 30ste binnenkwam, hij dood op de grond lag. Ik raakte in paniek en wist niet wat te doen.'

Later die dag waren Anthony S. en Richard M. langs gekomen. Ook zij hadden geen enkel initiatief genomen om het slachtoffer te helpen. 'Ze zeiden dat de politie mij misschien wel ging verdenken, gelet op mijn strafblad. Toen kreeg ik helemaal schrik. Ik heb mij eerst moed ingedronken en daarna heb ik toch maar gebeld', zei Sven D.B.

Zijn advocaat vroeg de vrijspraak, omdat het niet vaststaat dat het slachtoffer nog gered kon worden als zijn cliënt eerder had ingegrepen. Anthony S. en Richard M., voor wie vijftien maanden en een jaar cel werd geëist, lieten verstek gaan. Vonnis op 22 juni.

Foto Belga