Man riskeert dertig jaar cel voor dodelijke schietpartij in Merksem

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft zich vandaag gebogen over een schietpartij in café Groenendaal in Merksem, waarbij één dode en twee zwaargewonden vielen.

De politie werd op 25 april 2012 rond 5.30 uur naar café Groenendaal geroepen, op het kruispunt van de Groenendaallaan met de Bredabaan in Merksem. Volgens de nog aanwezig klanten was een man er na een ruzie beginnen schieten en was hij daarna weggevlucht.

Beklaagde F.B. had nadien een autobestuurder gedwongen om hem naar Berchem te rijden. De man is sindsdien voortvluchtig en laat verstek gaan op zijn proces. Het openbaar ministerie vorderde dertig jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor moord, dubbele moordpoging en wederrechtelijke vrijheidsbeneming.

Bron: Belga

Foto: Gazet Van Antwerpen (BFM)