Man schiet partner van moeder dood in Essen

In Essen is zaterdagavond een 60-jarige man overleden na een schietincident. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Een man van 20 schoot het slachtoffer, de partner van zijn moeder, neer.

De feiten speelden zich zaterdagavond rond 22.30 uur af in de Rodenbachlaan in Essen. Daar kwam het tot een schietincident waarbij een twintiger de 60-jarige partner van zijn moeder neerschoot. De man overleed in de loop van de nacht. Volgens Stéphanie Chomé van het Antwerpse parket ontkent de man de feiten niet. Hij werd opgepakt en zondagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die moet beslissen over zijn aanhouding.

(foto Google Street View)