Man schrikt zich een bult als hij bij zijn auto komt...

In de Clara Snellingsstraat in Deurne trof de eigenaar (54) van een wagen gisteren een voor hem onbekende man aan in z'n auto. Die was bezig met het doorzoeken van het handschoenenkastje. Het slachtoffer had de wagen niet op slot gedaan, waardoor de man zonder enige schade toe te brengen de wagen kon doorzoeken.

De eigenaar riep er de politie bij en hield de verdachte staande. De politie nam de verdachte van 35 jaar over en bracht hem over naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.