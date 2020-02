Man springt uit een trein om aan controle te ontsnappen

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 6 februari tot zondag 9 februari gezamenlijk een grensoverschrijdende actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. Van de in totaal 1 925 gecontroleerde personen waren er 247 in het bezit van drugs. 28 personen waren onder invloed. 25 personenwerden gerechtelijk aangehouden en 17 voertuigen inbeslag genomen

Op zaterdag 8 februari hebben de Lokale Politie Voorkempen, de Douane Brasschaat, de Federale Wegpolitie Antwerpen en leden van de Landelijke Eenheid Politie Nederland een multidisciplinair controledispositief op de E19 in de provincie Antwerpen op het getouw gezet. Rond 15.00 uur werd een Belgisch voertuig gecontroleerd. De bestuurder, een Belg uit de regio van Antwerpen, had het voertuig geleend van een vriend en was in Nederland achter 'wat' cannabis geweest. Deze 'wat' bleek 2,5 kilogram marihuana. De betrokkene werd gearresteerd.

Diezelfde dag werden er op de A12 ter hoogte van Berendrecht door de Lokale Politie Antwerpen verschillende voertuigen gecontroleerd die op de terugweg van Nederland waren. Tijdens één van die controles betrapten de collega's van de poltiezone Antwerpen twee cocaïnedealers die bezig waren met huis aan huis leveringen. Ze troffen kleine gebruikershoeveelheden aan, afzonderlijk verpakt, alsook verschillende lege verpakkingen. Eén van deze dealers was net vrij onder voorwaarden; hij mocht linea recta weer naar de gevangenis. Ook tijdens die actie kon de politiezone MINOS een lokale dealer vatten die in het bezit was van 60 gr cannabis, 41 XTC-pillen, 7 gr cocaïne, 3 gr hasj en 1 600 euro.

De Federale Spoorwegpolitie van Antwerpen heeft een dealer kunnen vatten die op weg was naar België. Betrokkene zat op de trein Roosendaal - Antwerpen. Toen de politie hem wou controleren ter hoogte van het station van Kalmthout sprong hij uit de stilstaande trein en zette het op een lopen. Tijdens zijn vlucht liet hij een plastieken zak achter. Zo kon de politie nog beslag leggen op meer dan 200 gram marihuana en 10 gram hasj. De jongeman werd uiteindelijk in de kraag gevat en van zijn vrijheid beroofd. Tijdens een huiszoeking bij betrokkene werd er 4 500 euro, 120 gr cannabis, ketamine, cocaïne en een apparaat voor de aanmaak van cannabisolie aangetroffen. Er waren ook voldoende aanwijzingen dat betrokkene actief was als dealer van XTC en cannabis.

(foto Pixabay)