Man spuwt naar ambulanciers "ik hoop dat jullie allemaal corona krijgen en doodgaan"

Het parket Antwerpen heeft de voorbije dagen een man en een vrouw voor de onderzoeksrechter in Antwerpen geleid voor twee spuwincidenten.

Een 47-jarige Antwerpenaar werd zondagavond opgepakt in het kader van intrafamiliaal geweld. Hij had zelf verwondingen opgelopen. Daarom had een patrouille van PZ Antwerpen een ambulance geroepen naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. Voor verder onderzoek werd beslist om de man naar het Jan Palfijnziekenhuis te voeren. De man duwde in de ziekenwagen het mondmasker dat om veiligheidsredenen was aangedaan naar beneden en spuwde naar het medisch personeel. Hij riep: “Ik hoop dat jullie allemaal corona krijgen en doodgaan.” Het parket heeft de man maandag voor onderzoeksrechter geleid en die heeft beslist om hem onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.

Een 54-jarige vrouw is vandaag door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Onder invloed had ze zondagavond gespuwd naar medisch personeel in het UZA, maar na ontnuchtering toonde ze erg veel spijt van haar daden.