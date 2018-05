Man steekt vrouw neer op het Kiel

Op het Kiel heeft een 50-jarige man gisteravond een 45-jarige vrouw van Burundese origine op straat neergestoken. Dat meldt de lokale politie. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht, ze liep twee messteken in de buikstreek op. Ze verkeert niet in levensgevaar. Ze is wel minimum vijf dagen werkonbekwaam.

De dader probeerde weg te vluchten, maar een 50-tal omstaanders kon hem tegenhouden in de Abdijstraat tot de politie arriveerde. De man werd voor verhoor meegenomen, maar hij ontkent de feiten. Het gaat om een 50-jarige man van Rwandese origine. Hij zal worden voorgeleid voor poging doodslag. Het parket van Antwerpen vraagt zijn verdere aanhouding.