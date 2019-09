Een medewerker van een warenhuis in de Offerandestraat in Antwerpen verwittigde gisterenvoormiddag de politie omdat een man was betrapt die vermoedelijk een winkeldiefstal had gepleegd. Na controle bleek de man in het bezit van 20 deodorants die hij niet aan de kassa had aangeboden. Hij had niet genoeg geld op zak om alle gestolen spullen te vergoeden.