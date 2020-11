Man steelt hond terwijl baasje in de winkel is

Gistermiddag, iets na 15 uur, werd een hond gestolen aan de Kruidvat-vestiging op de De Keyserlei.

Het baasje van de hond, een 31-jarige vrouw uit Antwerpen, had haar beagle vastgemaakt aan de fietsenstalling buiten de winkel toen ze enkel boodschappen ging doen. Toen ze terug bij haar hond kwam, bleek die spoorloos verdwenen. Getuigen hadden opgemerkt hoe een man met een zwarte lederen vest het dier had losgemaakt en ermee was weggewandeld in de richting van de Van Eycklei. De politie speurde nog naar man en hond in de onmiddellijke omgeving maar konden hen niet meer aantreffen. De beagle is een zevenjarige teef en luistert naar de naam "Marley". Ze is voorzien van een Spaanse chip.

(archieffoto Pixabay)