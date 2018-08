Druggebruiker loopt naakt op straat en gooit nadien inboedel buiten

Een druggebruiker liep vannacht naakt over straat met een mes in de hand. Een getuige verwittigde de politie. Nadien ging de man terug naar een woning in de Kiliaanstraat. Daar gooide hij een deel van de inboedel op straat.

Een man in de auto belde rond half 2 de politie omdat hij de naakte man had zien lopen. Hij was niet alleen naakt, maar had ook een zakmes in de hand. Toen de politie ter plaatse kwam was de man reeds terug naar het appartement in de Killiaanstraat gewandeld. In het appartement gooide de man de inboedel op straat, waarbij een auto werd beschadigd.