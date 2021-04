Man uit Kalmthout valt minderjarige meisje lastig op de trein

Luchtvaartmaatschappij Tui vliegt opnieuw vanuit Antwerp Airport. Vandaag vertrok de eerste vlucht naar Spanje. Vijf maanden lang waren in Deurne geen commerciële vluchten. Door de beperkende coronamaatregelen en het reisverbod was Tui genoodzaakt om de vluchten vanuit Antwerpen te stoppen. Reizen met de maatschappij was enkel mogelijk in Zaventem en Charleroi. Intussen bleef het gelukkig niet helemaal stil in Antwerp Airport, de zakenreizen met privéjets, de trainingen voor piloten en luchtfotografie gingen door. Toch zijn ze daar tevreden met de terugkomst van de toeristen.